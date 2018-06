Zitácuaro, Michoacán (Boletín).- Así lo demostraron más de 10 mil militantes y simpatizantes del proyecto de la continuidad de la coalición Por Michoacán al Frente quienes se dieron cita en la plaza cívica “Benito Juárez” para corear el nombre de quien pasará a la historia como uno de los mejores alcaldes de Zitácuaro, junto al de Adrián López Solís, candidato a diputado local; Elías Ibarra Torres a diputado federal y Antonio García Conejo a senador de la República.

Previamente, una interminable fila de ciudadanos acompañó al candidato caminando desde la calle Hidalgo oriente para llegar al corazón de la ciudad donde fue recibido entre aplausos y porras de quienes quieren seguir transformando el municipio.

En este marco, el abanderado a la alcaldía agradeció el acompañamiento de miles de ciudadanos durante más de 40 días quienes están convencidos de que la continuidad es el mejor proyecto para Zitácuaro pues existen evidencias de los resultados.

Asimismo, señaló que atrás quedaron los tiempos de gobiernos que decían que era imposible cambiar Zitácuaro, y muestra de ello es que hoy el municipio cuenta con mejor infraestructura vial, está iluminado, comienza a generar empleos y sobre todo, es un lugar con seguridad.

Por ello señaló que esta elección es vital para que el pasado no regrese al municipio, por lo que hizo un llamado a no dar saltos al vacío y elegir la única opción que representa un verdadero cambio como ya quedó de manifiesto. Indicó que sus propuestas se basan en planeación y estrategia y no en ocurrencias.

Además durante este acto de cierre de campaña estuvo acompañado por liderazgos de ocho fuerzas políticas que decidieron también que la continuidad es lo mejor para Zitácuaro, entre ellos los candidatos de Nueva Alianza y Encuentro Social, así como la dirigencia del partido Verde, que declinaron a favor de Carlos Herrera.

AC