Ciudad de México (Rasainforma.com).- El golfista mexicano Carlos Ortiz se coronó campeón en el PGA Tour, al ganar el Houston Open. Con ello hace historia ya que se trata de la primera victoria de un mexicano en 42 años.

Ortiz, originario de Guadalajara, Jalisco obtuvo su primera victoria en el PGA Tour tras vencer a Dustin Johnson, actualmente el número uno del mundo y Hideki Matsuyama.

La última vez que un mexicano ganó en este circuito fue en 1978 con Víctor Regalado, de Tijuana, Baja California.

La competencia se realizó en el Memorial Park Course en Dallas, Texas donde Ortiz terminó con tarjeta de 13 golpes bajo par y tenía ventaja de uno sobre Johnson. En el hoyo 18, el jalisciense necesitaba acertar en par para la victoria, pero gracias a un birdie logró anotar en menos golpes y obtuvo el triunfo.

Needed par. Drained the birdie. 😤@CarlosOrtizGolf left no doubt to seal his first TOUR title. 🏆 pic.twitter.com/fMXzy3Ey5g

