Carlos Rivera usa a Televisa para desahogarse de lo que padeció en Tv Azteca

Durante una de las galas de La Voz México, programa en el que participa, Carlos Rivera se puso empático con una de las participantes y contó lo difícil que es ser estrella.

El exparticipante de La Academia aprovechó las cámaras para decir lo mal que la pasó en la televisora del Ajusco, pues creyó que al ganar el concurso las cosas serían sólo miel sobre hojuelas.

Pero no fue así, Carlos Rivera agarró el toro por los cuernos y tajante platicó esto ante miles de gente que lo veían:

“Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades. Sé lo que tú vives, lo que tú sientes”, contó Carlos.

Este video demuestra lo anterior:

