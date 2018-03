Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El delantero de la Selección Mexicana, Carlos Vela, anotó este sábado su primer gol como jugador de Los Ángeles FC en la MLS de Estados Unidos, al enfrentar al Real Salt Lake.

El futbolista mexicano disputó todo el encuentro, asistió en el cuarto gol al uruguayo Diego Rossi, mismo que le regresó el favor al azteca para definir bombeado a la salida del arquero rival, marcando con su sello de la casa su primer gol como jugador de Los Ángeles FC.

⚽📹 Carlos Vela’s first goal in MLS!

He scored our 5th and final goal on the day.

1-5 #RSLvLAFC https://t.co/sEr3uYQyQV

— LAFC (@LAFC) 10 de marzo de 2018