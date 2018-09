Estados Unidos (Rasadeportes.com).- Luego de presentado formalmente con los Rockets de Houston este lunes 24 de septiembre, el alero Carmelo Anthony aseguró que llega al equipo de la Ciudad Espacial con el firme objetivo de ser campeón de la NBA en la temporada 2018-2019.

Anthony, de 34 años, expresó ante los medios de comunicación su deseo de conquistar la NBA por primera vez en su carrera: “He llegado a Houston con el único objetivo de ser campeón de la NBA, soy consciente a qué tipo de organización he llegado y el tipo de compañeros con los que voy a competir”.

“Melo”, como le apodan, llega a Houston procedente del Oklahoma City Thunder, club donde militó la campaña pasada promediando 16.2 puntos, 5.8 rebotes y 1.3 asistencias por partido en 78 juegos disputados, respectivamente.

Por otra parte, el también ex miembro de los Knicks de Nueva York habló sobre las expectativas que tiene su nueva escuadra en el para el nuevo campeonato: “Sé lo que este equipo espera de mí y lo que yo espero de mi mismo. Al final del día se trata de baloncesto y estoy en plenitud de forma física y mental para afrontar la nueva temporada”.

El jugador de origen puertorriqueño no quitó el dedo del renglón al asegurar que la meta en Houston es levantar en 2019 el trofeo como monarca de la liga: “Todos sabemos para qué estamos en este equipo y no es otra cosa que lograr un título de liga. No me importa qué es lo que tenga que hacer en el campo, lo único que me interesa es ayudar al equipo a ser el mejor de la liga”.

Los Rockets de Houston abrirán la temporada 2018-2019 de la NBA el próximo miércoles 17 de octubre recibiendo en el Toyota Center a los Pelicans de Nueva Orleans en punto de las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).