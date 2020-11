Hablemos de comunicación política.

Las mujeres políticas de Michoacán avanzan en los trabajos para disminuir la brecha de equidad electoral. Ahora, es casi un hecho que ocuparán la posición número uno en la lista de legisladores plurinominales para 2021.

Sin duda, esto les abre aún más el panorama para tomar lugares en las mesas en donde se piensa la política y aterrizan decisiones que generan desarrollo o involución. Ojo aquí. También se puede generar atraso, si sus decisiones son mal pensadas, gestionadas y decididas.

De aquí la importancia de que las mujeres con perfiles sólidos, sean las que ocupen las sillas que estarán disponibles.

Fue el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) quien determinó lo de la posición uno en la lista de plurinominales, y esta circunstancia las ayuda, pero también las debe comprometer con los resultados. No tienen tiempo, ni pretexto para fallar, salvo en aquellos rangos propios de los seres humanos.

Esta idea de los buenos perfiles en las mujeres, me lleva a una segunda idea.

¿Qué mujeres podrían asumir este rol en la historia de Michoacán?, ¿y qué mujeres podrían ayudarle al Gobernador del Estado para darle continuidad política y comunicacional a lo que ha logrado?

En comunicación política diríamos: ¿quién se encargará de construir el “Mito de Gobierno” de Silvano Aureoles?

Me instalo en este encuadre, porque este sexenio tendrá lo que no tuvieron los gobiernos de Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara: estabilidad de inicio a final, y esto que tiene Silvano, debería aprovecharlo. Me explico:

Un Gobernante, debe pensar más allá de su administración, en tiempo presente. Debe pensar en su legado de obras y acciones, y debe ir aún más allá. Para lograrlo, debe mover fichas estratégicas y tácticas para pensar en el largo plazo e implantar su mito de gobierno.

Mito de gobierno, es un concepto comunicacional. Es aquel relato público (o narrativa) que servirá para que sea visualizado y recordado el legado presente y futuro.

Preferentemente, debe ser construido en lenguaje positivo, para que el mito de gobierno genere consenso con la clase política y con los gobernados del presente. Por ejemplo, llegar como gobernante y quejarse siempre del pasado, es crear un mito de gobierno chiquito, porque se logra mantener el gobierno, pero sin legitimidad, porque se pierde el tiempo en comunicar los errores del pasado, y se deja de comunicar el presente y futuro.

Entonces, para lograr diseñar un mito de gobierno, el gobernante debe elegir mujeres u hombres, que se queden gobernando en diversas posiciones, pero con la capacidad para comunicar de forma estratégica un relato público que termine consolidando el mito de gobierno.

¿Qué mito de gobierno edificará Silvano Aureoles?, ¿qué de lo que ha construido le servirá para tal fin?, y hablando de un contexto óptimo para mujeres, ¿quiénes pueden ayudarle para aterrizar con eficacia la comunicación política tendiente a generarle vida futura a su mito de gobierno?

Silvano Aureoles se irá en 2021 como Gobernador de Michoacán, pero es un hombre joven. Es posible que no de cerrojazo a su carrera política. Con seguridad ya está diseñando un tablero electoral para competir con su grupo político en 2021, y valdría la pena que esté pensando ya en un cuadro de talentos para el diseño y el aterrizaje de su relato público.

Silvano necesitará legisladoras, y la determinación del IEM ahora le permite tener una ficha electoral que sea punta de lanza. Claro, tendrá que sentarse en la mesa de la #GranAlianza a negociar, pero sus posibilidades son diversas. Las mujeres más aventajadas en su grupo, podrán contribuir, sin duda en este objetivo.

Silvia Estrada, que es la actual Secretaria del PRD en Michoacán tiene fortalezas. La diputada local, Araceli Saucedo, también tiene perfil.

Y una ficha electoral más, que me parece puede jugar, es Julieta López. Actualmente es la Coordinadora de Comunicación Social del Poder Ejecutivo.

¿Son las únicas? No. Me parece que hay más mujeres en el PRD de Michoacán, pero ellas tres son perfiles más consolidados.

Silvia Estrada, Araceli Saucedo y Julieta López están en franca posición de competencia digna.

Pero para efectos de construir escenarios, equipo y estrategia desde donde se pueda legislar, gobernar y edificar todo el mito de gobierno silvanista, me parece que el perfil más adecuado es el de Julieta López. ¿Por qué? Julieta a comunicado a Silvano Aureoles por años. Le ha comunicado valores tangibles e intangibles de marca y como gobernante, y estos tangibles e intangibles se necesitan retomar para construir una narrativa lógica y emocional.

Julieta cabe en la posición de diputada plurinominal o compitiendo por diputación local o federal; es plurifuncional.

No sé quién pueda ganar el Poder Ejecutivo de Michoacán en 2021, pero si me preguntaran qué hacer, mi respuesta sería que, uno de los dos grandes retos del Gobernador Silvano Aureoles, está en el futuro, no solo en el presente; está en su comunicación futura.

Las percepciones que se generen en la mente de los michoacanos a través de emociones y recuerdos, es lo que estará en juego para el siguiente sexenio en el Estado. ¿Cómo quiere ser recordado Silvano Aureoles? Esta visión debe importar, sobre todo a él.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

