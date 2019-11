Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al dar la bienvenida a los equipos participantes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que en la administración estatal buscarán consolidar la Carrera Ciclista Internacional por la Paz «Ruta Monarca» como uno de los eventos deportivos más importantes del país.

En la presentación de los nueve equipos que competirán mañana 20 de noviembre, el mandatario estatal recalcó que respalda dicho evento ciclista y se buscará mejorar en las próximas ediciones.

«Hoy me quedé picado, me voy a sacar la espina, esta vuelta no la voy a abandonar. Seguramente, sonará muy pretencioso, pero un día no muy lejano vamos a ser reconocidos en Michoacán como uno de los destinos del ciclismo internacional de mayor reconocimiento. Así empezó el Tour de Francia y el de Italia», aseveró.

Por ello, Silvano Aureoles Conejo insistió en que junto con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte se buscará que se corrijan todos los detalles y la logística para que pase por más municipios, como en la edición del año pasado.

El gobernador le dio la bienvenida a los ciclistas nacionales e internacionales de países como Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, pero les deseó suerte en una competencia que contempla más de 200 kilómetros desde Morelia, donde será la salida, hasta Ciudad Hidalgo y con meta en el Centro Histórico de la capital michoacana.

A su vez, el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Jorge Díaz Acevedo, agradeció la confianza de los equipos participantes para esta Carrera Ciclista Internacional por la Paz, la cual está dentro del acuerdo por la paz que se firmó con varios sectores de la población el pasado 15 de septiembre.

Por: Josimar Lara/RMR