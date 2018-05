Morelia, Michoacán (Boletín).- Las condiciones socioeconómicas del país están dadas para que los abanderados de la coalición Por México al Frente obtengan el triunfo en las elecciones del próximo 1 de julio, aseguró el candidato al Senado de la República, Antonio García Conejo.

“Las y los mexicanos, no solo en Michoacán, se están dando cuenta de que los candidatos del Frente caminan con las mejores propuestas para potenciar el desarrollo de nuestro país”, aseveró el ex presidente de Huetamo y ex diputado federal y local.