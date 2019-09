Por Alejandra Villa

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este sábado, la Casa Blanca informó que Hamza bin Laden, hijo del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, fue asesinado en una operación antiterrorista estadounidense que tuvo lugar en la región entre Afganistán y Pakistán.

La muerte de Hamza bin Laden “no solo priva a Al Qaeda de una importante capacidad de liderazgo y la conexión simbólica con su padre, sino que socava importantes actividades operativas del grupo”, dice el comunicado. Como líder de Al Qaeda, Osama bin Laden junto con otros planificó los ataques del 11 de septiembre de 2001. Un comando SEAL de la armada estadounidense lo mató en una casa en Abbottabad, Pakistán, en 2011.

Es de recordar que el pasado 31 de julio, medios como The New York Times y CNN habían informado que, de acuerdo con un funcionario estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos creía que Hamza bin Laden estaba muerto. En ese momento no dieron más detalles.

Mientras que el diario NYT, funcionarios estadounidenses habían señalado sobre indicios de que la CIA, no el Ejército estadounidense, llevó a cabo el ataque.

Con información de El Nuevo Día y Aristegui Noticias

RMR