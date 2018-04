Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El cantante The Weeknd, lanzó hace unos días su sencillo llamado Call Out My Name que parece ser una total indirecta o directa a su ex novia Selena Gomez.

La pareja salió en 2017 pero duró poco su relación y al poco tiempo la cantante comenzó a salir de nuevo con su ex Justin Bieber que actualmente están separados.

La nueva canción ha causado polémica por su letra que dice:

“Nos encontramos, yo te ayude a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error”; “Dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo por salvarte la vida”.

Lo anterior haría referencia a que estuvo a punto de donarle un riñón cuando la estrella de Disney lo necesitaba urgentemente por su enfermedad de Lupus y que al final se lo donó su amiga Francia Raisa.

Ante esta ola de comentarios, los fans de The Weeknd aseguran que no solo es una canción sino todo el álbum.

