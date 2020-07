Filipinas (MiMorelia.com).- Las imágenes de un enorme murciélago diadema de Filipinas colgado del techo de una casa en Filipinas impactaron a los usuarios de las redes sociales. Las fotografías causaron terror entre los internautas, ya que pocos conocían la existencia de este megaquiróptero que llega a medir más de 1.5 metros de altura.

El tamaño de este animal impactó debido a que es casi igual que el de una persona de tamaño promedio; sin embargo, llega a pesar solo 1.2 kilogramos, según informó Excélsior.

Aunque muchas personas aseguraron que se trataba de una foto falsa o modificada, la realidad es que sí existe esta especie de murciélagos.

Sin embargo, los habitantes de la zona lo relacionan con el diablo por lo que frecuentemente es quemado vivo y asesinado sin motivo, por lo que es una especie en peligro de extinción.

yall the 5.58 ft means like this. not the bats height itself pic.twitter.com/AV3hgAW3VB

— maria 👶🏻🍅🧚🏻‍♀️🌛 (@_moontaeilnct) June 25, 2020