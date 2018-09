Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Michoacán y del Consejo Coordinador Empresarial del Estado coincidieron en que las autoridades deben informar de manera clara sobre lo que se utilizarán los ingresos del 30 por ciento del Impuesto sobre la Nómina en caso de que se apruebe que sea destinado para la contratación del servicio de conectividad, monitoreo de seguridad y de radiocomunicación.

El proyecto legislativo, en el cual se autoriza al Ejecutivo estatal celebrar un contrato de asociación público-privada para la contratación del servicio por mil 740 millones 725 mil pesos, a un plazo de hasta doce años; fue aprobado ayer jueves con 34 votos a favor y uno en contra.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Agustín Arriaga Díez, opinó que no solo en el tema de seguridad, sino en todas las cuentas públicas se debe tener una certeza de que los recursos económicos son utilizados correctamente; para que no sucedan casos como el Fideicomiso para la Promoción Turística que se nutre del impuesto al hospedaje, pero en ocasiones no se informa ni se pagan dicho dinero.

“Nosotros estamos impugnando y exhortando a todas las autoridades en el tema de la transparencia y revisión de cuentas. (Por ejemplo) en el 2 por ciento del hospedaje, se ha pedido, incluso por la vía judicial, que se dé información, y a la fecha no se tiene; por lo que creo que es obligación y compromiso del gobierno el transparentar las cuentas, para decir en qué se está gastando el dinero”, recalcó en entrevista telefónica el ex presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.

En el proyecto de decreto se analiza cubrir el contrato con dos opciones, una es con el 100 por ciento los ingresos obtenidos por el derecho por holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación; la otras es con el 30 por ciento de los ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.

Arriaga Díez señaló que buscarán reunirse con los diputados electos de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado para platicar sobre el tema, pues los anteriores legisladores no les informaron al respecto sobre el proyecto de conectividad para la seguridad.

“De esta situación nosotros no nos enteramos hasta ayer prácticamente que estaba en el Congreso y estaba votada. Hay que ver que es un tema de seguridad y de infraestructura, pero no nos parece bien de entrada que lo garantice con un 30 por ciento del 2 por ciento sobre el impuesto a la nómina; porque no se creo para sufragar temas de seguridad, sino para impulsar el desarrollo económico del estado, que fue cuando se formalizó en el 2002”, refirió.

En ese sentido; Lydia Nava Sánchez, presidenta de la Coparmex en Michoacán, coincidió en que tanto el poder Ejecutivo y Legislativo no solo deben explicar para qué se utilizará el dinero que se utilice del impuesto sobre la nómina, sino que se tienen que ver reflejado en acciones en pro del combate a la inseguridad.

“Lo que estamos pidiendo es transparencia, rendición de cuentas; porque el proyecto está comprometiendo el 30 por ciento del actual impuesto sobre la nómina, por lo que queremos que se lleve de la mejor manera, que se cumpla el objetivo con el que se está creando como el de resolver el tema de la seguridad y en un corto plazo podamos ver resultados”, sostuvo la dirigente empresarial en entrevista con MiMorelia.com

En caso de que se opte por obtener el presupuesto para el programa de conectividad, se analiza incrementar del 2 al 3 por ciento el impuesto sobre la nómina; opción que la líder de Coparmex aseguró que en la organización no están de acuerdo con esta medida debido a las afectaciones que tendría en la economía de las empresas y se tiene que encontrar otras acciones para no descuidar el tema de seguridad.

“Es un tema que el gobierno tuvo bien a exponernos al sector empresarial y se pidió que este tema se tiene que revisar; pero por supuesto que no vamos a estar de acuerdo que en las actuales condiciones tengamos un aumento de impuestos, por todo lo que implica. Coincidimos que el problema de seguridad es muy grave, a todos nos afecta, se tiene que ver la manera de resolverlo y en el que debemos contribuir todos”, apuntó.

