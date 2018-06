CD9 está por llegar a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La popular banda juvenil CD9 se presentará el próximo sábado 16 de junio en el Palacio del Arte de Morelia a las 19:00 horas, evento a cargo de Best Producciones.

Los boletos para disfrutar de este magnífico concierto ya se pueden adquirir a través de www.besticket.mx y en taquillas del inmueble de 11:00 horas a 19:00 horas. Los precios son los siguientes:

– VIP +M&G: 1800 pesos (AGOTADO)

– VIP: 1400 pesos pesos

– ORO: 1200 pesos

– PLATA: 1000 pesos

– BARRERA: 700 pesos

– B. LATERAL: 500 pesos

-GENERAL: 400 pesos

(Precios más cargos por servicio)

Cabe señalar que, en el punto de venta físico se acepta tarjeta de crédito con la posibilidad de diferir la compra a 3, 6 o 9 meses sin intereses con todos los bancos a excepción de Banamex y BBVA Bancomer.

La agrupación mexicana regresa a la capital michoacana para presentar el “Modo Avión Tour”, el cual inició gira en enero del 2018 con rotundo éxito en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La banda integrada por Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy Leyva, Bryan Mouque y Alan Navarro, recibió disco de oro por las altas ventas del álbum 3/4 en todo el país durante la presentación en el Coloso de Reforma.

En este nuevo recorrido musical, CD9 recopila los éxitos que los han puesto en los primeros lugares de popularidad al incluir temas como Get Dumb, Déjà Vú, The Party, Me Equivoqué, entre otras.

