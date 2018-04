Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo bueno es que “dejen la comodidad de cobrar una quincena” por estar en un cargo del Gobierno del Estado, dijo el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, sobre los ex funcionarios estatales que contenderán por una candidatura.

Oficialmente, este lunes venció el plazo para que los funcionarios que buscan un cargo de elección popular se separaran de sus funciones.

Adrián López Solís, ex secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, ex titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Verónica García Reyes, ex enlace Legislativo, Minerva Bautista Gómez, ex directora del Conalep, Silvia Estrada Esquivel, ex contralora y Carlos Paredes Correa, ex coordinador de asesores del Gobierno del Estado, fueron los ex servidores que aparecerán en las boletas como una alternativa para que los ciudadanos los elijan como sus representantes.

Tras estas renuncias, el presidente del PRD dijo que el Sol Azteca llevará “caballería pesada” en las elecciones, siendo los perfiles afines al mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, los elegidos para llenar las planillas electorales.

No obstante, dijo que estos posiblemente se encontraban en la “comodidad” de cobrar una quincena dentro de la administración estatal y ahora con la competencia que tendrán en territorio, les dará mayor experiencia.

“Están aportando su experiencia y capacidad, ahora atienden la invitación del partido… El partido debe celebrar que dejen la comodidad de estar en el gabinete ganando una quincena, un buen ingreso, para apostarle con su presencia territorial para ayudarle al partido”.

García Avilés descartó que se haya desarticulado el gabinete estatal con la salida de estos perfiles y ello, pudiera afectar la funcionalidad de algunas áreas en la estructura gubernamental.

Por el contrario, dijo que estas salidas deben ser una oportunidad para que el mandatario estatal repunte la política pública.

