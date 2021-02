Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del apagón registrado este lunes en el norte del país, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dijo que ante el aumento de la demanda en el pico vespertino y nocturno, a partir de las 18:17 horas de este 15 de febrero habrá cortes aleatorios de luz en el país.

Las entidades afectadas serán las ubicadas al norte, occidente y oriente de México; se espera que los cortes finalicen alrededor de las 23:00 horas.

#CENACEinforma a toda la población que, ante el aumento de la demanda en el pico vespertino y nocturno, es decir, a partir de las 18:17 h de hoy, y para conservar el balance carga-generación se llevan a cabo cortes de carga rotativos — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

“No obstante, se garantiza que las áreas estratégicas no serán afectadas (hospitales, cárceles, suministros de agua, etc.) El Cenace reitera la solicitud de apoyo a la población en general y al sector industrial para la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial”.

No obstante, se garantiza que las áreas estratégicas no serán afectadas. @CenaceMexico reitera la solicitud de apoyo a la población en general y al sector industrial para la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Por: Redacción/E