Centros TRIARA de Telemx, primeros en México y Latinoamérica con certificación “Run SAP Like a Factory

Ciudad de México (Boletín).- Los Centros de Datos TRIARA de Telmex, Querétaro y Monterrey obtuvieron la certificación Run SAP Like a Factory / Operation Control Center (OCC) – Aplications Operations, que avala que son ejecutados los servicios de mantenimiento, operación y soporte continuo para las aplicaciones de SAP, basado en un monitoreo proactivo del servicio, un esquema de calidad y mejora continua, así como soporte a incidentes con tratamiento y solución basado en las mejores prácticas de SAP a través de un Centro de Control Operativo (OCC).

Adicionalmente los Centros de Datos TRIARA de Telmex lograron la certificación “SAP Certified in HANA Operations Services” por contar con la habilidad necesaria para entregar servicios operativos con altos estándares operacionales para las soluciones provistas por la plataforma de datos de negocio SAP HANA, una solución que permite análisis en tiempo real con un óptimo rendimiento para trabajar con bases de datos de gran tamaño “Big Data”.

La obtención de estas dos nuevas certificaciones junto con las que ya se cuentan, “SAP Certified in Hosting Services” y “SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations”, le permite a Telmex estar avalado por SAP para ofrecer la implementación de sus productos sobre los servicios de coubicación, en la Nube y de Servicios Administrados para la Gestión de sus Aplicativos y Bases de Datos.

Telmex ha desarrollado e invertido en la plataforma tecnológica más robusta y moderna del país, lo que le permite soportar la más amplia gama de servicios, ya que además cuenta con el equipo humano mejor capacitado y certificado del país, por lo cual es el mejor socio estratégico en soluciones avanzadas de telecomunicaciones y servicios de Tecnologías de la Información. Debido a ello TELMEX ofrece a sus clientes los más altos estándares de calidad, confiabilidad y competitividad en sus servicios.

