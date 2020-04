Estados Unidos (Rasainforma.com).- El pasado martes, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, donó mil millones de dólares de su otra compañía, Square, para hacer frente a la propagación del coronavirus.

La donación representa un 28 por ciento de su patrimonio actual, y Dorsey explicó que con este dinero se enfocará en la salud y educación de las niñas.

Dorsey compartió un enlace a una hoja de cálculo en donde se actualizará en tiempo real con los movimientos de este financiamiento. Todos los datos de ventas, subvenciones y transferencias serán públicos en este documento.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020