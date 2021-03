Inglaterra (MiMorelia.com).- Mientras que otros países continúan en la lucha contra el Covid-19, y siguen registrando defunciones a causa del virus, como es el caso de México, hay una ciudad europea que luego de 6 meses por primera vez no tuvo ningún ciudadano fallecido debido al coronavirus.

La ciudad en cuestión es la capital de Inglaterra, desde septiembre del año pasado Londres ha tenido datos alentadores donde hubo una reducción en el número de muertos por Covid-19; por lo que el promedio de fallecidos es de no más de “1 o 2 cada dos días” según cifras oficiales del ministerio de Sanidad del país europeo, pero el pasado 28 de marzo por primera vez el registro fue de cero muertes a causa del SARS-CoV-2.

Esto se debe a que por lo menos el 44% de la población de Reino Unido ya fue vacunada con al menos una dosis del biológico contra el Covid-19.

Londres lleva 24 horas sin muertes por #COVID19, la razón, 44.4% de la población ya recibió al menos una dosis de la vacuna, la mayoría Astra-Zeneca. En México no llegamos al 6% a 3 meses de iniciado un programa de vacunación sin estrategia. pic.twitter.com/siYhPtFluj — Dr Francisco Moreno Sánchez (@DrPacoMoreno1) March 29, 2021

Cabe mencionar que la ciudad europea cerró todos los comercios no esenciales desde el 20 de diciembre pasado, mientras que restaurantes, cines, teatros y museos no mantenía labores desde meses atrás, además luego de las vacaciones de Navidad las escuelas no regresaron a clases presenciales.

El gobierno ordenó “quedarse en casa”, por lo que con esto y una campaña de vacunación lograron bajar la incidencia de contagios y de muertes causadas por el Covid-19. Fue hasta el pasado 8 de marzo que los estudiantes regresaron a sus escuelas, mientras que anunciaron un progresivo desconfinamiento que se extenderá hasta finales de junio.

Luego de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, una parte de la población londinense comenzó a acudir a parques, piscinas y a retomar algunas actividades cotidianas en las calles, con sus respectivas medidas sanitarias.

Sin embargo, aunque se aplicó el biológico a un número considerado de la población, las autoridades mantienen el llamado a los ciudadanos sobre el riesgo de contagio de variantes del virus, por lo que las reuniones y aglomeraciones continúa prohibidas.

Ninguna muerte ayer en Londres, solo la segunda vez en el año. No hubo magia, no hubo soluciones tecnocráticas, no hubo cuarentena ‘inteligente’, hubo cuarentena estricta de 2 meses y vacunas. pic.twitter.com/JJQep6qC7g — Ernesto Resnik (@ernestorr) March 30, 2021

Con información de Milenio y La Nación

Por: Redacción/E