Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Este año cerraría con 28 mil homicidios en México, según lo dio a conocer Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.

En comunicado de prensa, el director de la organización detalló que, de acuerdo al reporte de Semáforo Delictivo, “se han cometido 21 mil 283 homicidios en lo que va del año, un incremento de 18% respecto al 2017.

En este sentido, anticipó que el 2018 sería el peor año debido a los más de 28 mil homicidios y 33 mil víctimas con las que cerraría.

Santiago Roel estimó que con estas cifras se tiene un aproximado de hasta 90 muertes por día en nuestro país.

“El 80% de estos homicidios son ejecuciones por el control territorial del mercado de drogas. La única manera de resolver esta tragedia es regulando drogas para quitarles el negocio a las mafias”, consideró Roel.

Asimismo, enfatizó que la función de los policías no tiene que ver con enfrentar “guerras”, sino con la prevención y atención de delitos del orden común.

“Las policías -de ningún país- pueden enfrentar una guerra. No están, ni estarán preparadas para ello, no es su función. Su tarea es la prevención y atención de delitos del orden común. Lo hemos dicho muchas veces: los mercados se combaten con principios económicos, no con balas. ¿Cuántos muertos más necesitamos para entenderlo?”, continuó.

Dijo que este año Guanajuato, Jalisco y Quintana Roo se sumaron a la lista de estados con altas tasas de homicidio.

Aseveró que Guanajuato es el estado con mayor número de ejecutados; y concluyó con que “ningún estado está exento de los efectos de esta guerra”.

