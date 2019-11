Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves el frío cesará gracias a que la Primera Tormenta Invernal se desplaza hacia el sur de E.U.A, por lo que este día se espera una máxima de 22°C en Morelia.

A decir del Servicio Meteorológico Nacional este casi fin de semana contará con una mínima de 10 grados Celsius con cielo soleado parcialmente nublado, así como un 30 por ciento de probabilidad de lluvia.

En Michoacán se esperan intervalos de chubascos, mínimas de 0 a 5 grados, por lo que recomendamos no salgas sin sueter y paraguas.

Nacionales

La Primera Tormenta Invernal se desplace hacia el sur de E.U.A., dejando de afectar al país. El frente No. 12 se extenderá muy debilitado y en etapa de disipación en el oriente del Golfo de México, pero mantendrá los nublados y el potencial de lluvias en el sureste del país y en la Península de Yucatán. Asimismo, la masa de aire asociada empezará a modificar sus características térmicas. Por su parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico continuará intensificándose al suroeste de costas de Jalisco, favoreciendo el ingreso de humedad y el potencial de lluvias en el occidente del país. Un nuevo frente frío (posible No. 13) se extenderá sobre la frontera, ocasionando lluvias en norte y noreste de México, mientras que la masa de aire frío que lo impulsa generará durante la noche un nuevo evento de «Norte» fuerte en el litoral de Tamaulipas. Finalmente, la nueva onda tropical No. 53 ingresará al sur de la Península de Yucatán y avanzará hacia el sureste de México.

Por: Redacción/CA