Por: Alberto Valderrábano

Ciudad de México (Rasainforma.com).- César Augusto Santiago renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de militar en el tricolor por medio siglo, y anunció que concentrará sus esfuerzos en consolidar su agrupación “Alternativa” como una opción de cambio entre las ocurrencias y los partidos que no le interesan a la gente.

Al acudir a la sede nacional del tricolor, Augusto Santiago rechazó ser un priista arrepentido o amargado que busque desmantelar el Revolucionario Institucional; sin embargo, aseveró que este partido perdió el rumbo y la esencia.

Nunca me arrepentiré de mi estancia en el PRI. Conviví con políticos brillantes, señaladamente con Luis Donaldo Colosio a quien no le hemos hecho justicia. Suficiente, hoy decido renunciar a este PRI, aquí esta mi renuncia. Vamos a construir una nueva @AlternativaApn pic.twitter.com/vcXMxIGdUD

Resaltó que es necesario desligarse de lo que denominó como el “peñapriismo” y acabar con el modelo de corrupción e impunidad, por lo que insistió que su objetivo más que buscar la destrucción del PRI es encaminarse hacia una alternativa para el país.

Yo no quiero que sea esto una campaña para desmantelar al PRI, no estoy haciendo eso, simple y llanamente yo creo que para que la gente crea que de verdad quiero ser una opción política importante yo tengo que renunciar, pero los demás no tienen por qué hacer eso, no es una campaña que yo esté orquestando en contra del partido, en absoluto, yo soy una alternativa, me voy del PRI sin dar recetas de cocina, sin reclamos, sin denuncias, sin amarguras, expresó.