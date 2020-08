Estados Unidos (MiMorelia.com).- El pasado viernes se informó que el actor Chadwick Boseman falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, tras cuatro años de lucha contra el cáncer de colon.

Pero un detalle que se pasó por alto en un principio, fue lo que se mencionó en el comunicado emitido por la familia del actor por su muerte, pues indirectamente se confirmó que el actor estaba casado.

Muchas personas se sorprendieron de ver el título de “esposa”, pues, aunque no era ningún secreto que el actor tenía una relación con su novia Taylor Simone Ledward, no se sabía que se habían casado. Por lo que Chadwick podría haberse casado con Simone poco antes de fallecer.

Chadwick y Taylor fueron vistos juntos por primera vez en 2015, poco después de que ella se graduara del Cal Polytechnic University Pomona, donde se especializó en industria musical y lideró una banda de jazz.

Black Panther Chadwick Boseman secretly married Taylor Simone Ledward who was at his bedside when he died of colon cancer https://t.co/GE4QhryLM2

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 29, 2020