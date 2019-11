Francia (Rasainforma.com).- Este sábado, la policía de París empleó gases lacrimógenos para hacer retroceder a los manifestantes que celebraban el primer aniversario del levantamiento del movimiento de los “chalecos amarillos” en contra el presidente Emmanuel Macron y políticas consideradas favorables a las altas clases sociales.

El movimiento popular de los “chalecos amarillos” surgió hace exactamente un año, en donde se han movilizado miles de personas en Francia, con detenciones y actos violentos.

Desde las primeras horas de esta sábado, centenares de manifestantes se congregaron en diversos puntos de la capital francesa y se enfrentaron a las fuerzas del orden.

Durante las protestas lanzaron adoquines, incendiaron contenedores de basuras y volcaron vehículos. Al respecto, los efectivos de la policía se desplegaron por la capital francesa y detuvieron a por lo menos 24 personas.

Asimismo, desalojaron a los manifestantes que mantenían un bloqueo cerca de la Puerta de Champerret, en el noroeste, y de la Plaza de Italia, en el sureste. A decir de los reporteros de The Associated Press, los manifestantes no ejercieron la violencia para provocaron las cargas policiales.

Hace un año, las protestas derivaron en un estallido de ira a nivel nacional por la percepción de injusticia económica y social, dirigido por Macron.

