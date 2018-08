Mónaco (Rasadeportes.com).- Este jueves 30 de agosto se llevó a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco el sorteo de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2018-2019, el cual arrojó auténticos grupos de la muerte por los grandes equipos que los conforman.

Por otra parte el Grupo D es el más sencillo de los ocho al tener como integrantes al Lokomotiv de Moscú, Porto, Schalke 04 y Galatasaray de Turquía, respectivamente.

El multicampeón de Alemania, Bayern Múnich, corrió con suerte al compartir el Grupo E con el Benfica, Ajax y AEK de Atenas.

