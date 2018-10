“Chapo Guzmán” cuenta su sufrimiento en la cárcel en emotiva carta [Video]

"El Chapo" no ha podido ver ni siquiera a su esposa

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- En un carta en poder de Imagen Noticias Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera contó por medio de su abogado lo mal que la ha pasado tras ser llevado a una cárcel de Estados Unidos.

Mariel Colón, abogado de Guzmán Loera, hizo del conocimiento las condiciones en las que vive “El Chapo” en la cárcel metropolitana de Nueva York tras su extradición.

Esta carta se da a unos días que inicie su juicio.

La carta comienza de la siguiente manera: “Las condiciones en las que vive son drásticas, ya que ha estado en régimen de aislamiento durante casi dos años, encerrado 24 horas al día”.

“Su celda no tiene ventanas, por lo que no recibe aire fresco y no puede salir a ver el sol”.

“Las únicas visitas sociales permitidas por el señor Guzmán son las de sus hijas que pueden visitarlo en vacaciones de verano e invierno. A través de un cristal”, sigue el texto.

Según ha dado a conocer El Imparcial, no se le permiten visitas de su esposa Emma Coronel ni llamadas, tampoco de otros familiares.

Ver esta publicación en Instagram Todo va estar bien, tal vez hoy no, pero si con el tiempo.❤️👨‍👩‍👧‍👧 Una publicación compartida por Emma Coronel Aispuro (@emmacoronela) el 22 de Oct de 2018 a las 4:55 PDT

“No ha podido abrazarla, ni tan siquiera poder decirle un simple ‘te quiero’”.

“Siempre le duelen sus oídos y siempre tiene dolor de garganta, debido a que la unidad de aire acondicionado sopla un aire seco sobre él durante las 24 horas del día”, condiciones que han provocado serias afectaciones en su estado de salud.

De acuerdo a lo dicho por el abogado, estas condiciones han traído afectaciones a la salud de Joaquín.

“Su garganta está constantemente irritada debido a que se ve obligado a beber agua del grifo, además de su dolor de garganta y oídos, su cabeza le duele constantemente y se ve obligado a dormir en una celda con la luz encendida las 24 horas del día […] no hace falta decir que no ha dormido mucho en los dos últimos años”, termina la carta.

Aquí le dejamos el video de la carta:

R