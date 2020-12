Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio Pérez continuará en la Formula 1; ahora será parte de Red Bull Racing al sustituir al tailandés Alexander Albon.

En redes sociales la escudería Aston Martin Red Bull Racing anunció que Checo Pérez será el nuevo piloto para la temporada 2021 de Fórmula 1 y conformará una dupla con Max Verstappen.

Red Bull Racing será la cuarta escudería de Checo Pérez, sus primeros años lo pasó con Sauber, luego con McLaren, le siguió Force India y con Racing Point alcanzó su primer triunfo en el Gran Premio de Sakhir, sin embargo, esta escudería decidió no contar con sus servicios para el próximo año apostándole a Sebastian Vettel.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.

I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2020