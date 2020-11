Turquía (Rasainforma.com).- El británico Lewis Hamilton se proclamó campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía y así aseguró su séptimo título de la competencia; el mexicano Sergio Pérez quedó en segundo lugar.

Hamilton inició en la sexta posición, sin embargo pudo aprovechar errores del resto de los competidores y le bastó para adjudicarse su décima carrera en una temporada.

Back on the podium once again 🤜🤛#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/NHc4ydYOfp

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020