Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de un joven, quien, gracias a su hermano, se enteró que su exnovia estuvo utilizando su cuenta de Netflix por un largo tiempo sin que él se diera cuenta se volvió viral en las redes sociales.

“La ex de mi hermano nos ha estado robando Netflix durante los últimos dos meses al disfrazar su cuenta como ‘ajustes’ y, sinceramente, ni siquiera estoy enfadado. Estoy realmente decepcionado conmigo mismo por pensar que una cuenta llamada así formaba parte de la configuración de Netflix”, escribió el joven.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh

— bruh (@yellowgengar2) May 27, 2020