Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- En Chicago el vórtice polar romperá récord de bajas temperaturas que data de 1985.

El frío es tan impresionante que los comisarios de transporte han prendido fuego a las vías para que los trenes puedan seguir circulando con normalidad.

De acuerdo a medios locales, el frío extremo que avanza sobre Chicago y otras zonas del país estadounidense pondrá en peligro la vida de 220 millones de personas.

As deep freeze grips US, Chicago will be colder than Antarctica this week. #TooCold https://t.co/k7zVLqUENy pic.twitter.com/Xh5ZpnyOtY

Al momento se registra una temperatura entre 50 y 60 grados bajo cero e intensas ráfagas de viento helado, además de que varios sectores están totalmente cubiertos de nieve.

Autoridades advierten tomar precauciones y estar bien abrigados ante el riesgo de congelamiento o hipotermia.

Took an unusual flight path out of @fly2ohare this morning and got a great view of downtown Chicago. 300+ flights and have never seen this view. pic.twitter.com/uaqbzB1VrE

— Minus Manhattan (@minusmanhattan) 28 de enero de 2019