Estados Unidos (Rasainforma.com).- Los Chiefs de Kansas City se convirtieron en los ganadores del Super Bowl LIV al vencer 31 a 20 a los 49ers de San Francisco. Con ello, los de Kansas obtienen su segundo trofeo Vince Lombardi, tras ganarlo en 1970. Hoy a 50 años se coronan como los mejores.

Durante el primer cuarto los de San Francisco se adelantaron en el marcador 3-0 pero los Chiefs se recuperaron y terminaron dando la vuelta 3-7.

Para el segundo cuarto, los Chiefs de Kansas City tomaron la delantera ahora con 10-3, pero los 49ers de San Francisco empataron. Asi terminó el segundo cuarto. Es el cuarto Super Bowl que termina en empate al medio tiempo.

En el tercer cuarto San Francisco tomó una importante ventaja, primero de 13-10 y luego de 20-10.

Para el cuarto cuarto el juego se tornó emocionante, ya que Kansas City hizo dos touchdown, por lo que el marcador avanzó 20-17 y luego dieron la vuelta para quedar 20-24 con una jugada muy cerrada que incluso fue revisada.

A pesar de que lo intentaron, 49ers no consiguieron aventajar, situación que aprovechó Kansas City y anotó por touchdown por lo que el marcador final quedó 31-20.

Previo al inicio del juego, los jugadores de ambos equipos rindieron un homenaje al jugador leyenda de la NBA, Kobe Bryant, quien murió la semana pasada en un accidente de helicóptero.

En las pantallas gigantes del Hard Rock Stadium, la NFL proyectó la fotografía de Kobe y su hija Gianna, quien también falleció en el mismo siniestro, así como el nombre del resto de las víctimas fatales.

Tanto jugadores como público guardaron un minuto de silencio, por su parte Trevis Kelce de Kansas City, colocó una rodilla en el campo como señal de respeto.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week’s accident.

Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f

— NFL (@NFL) 2 de febrero de 2020