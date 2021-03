China (MiMorelia.com).- El país asiático hizo obligatorio la aplicación del test anal para detectar Covid-19 a todo aquel extranjero quiera entrar a su territorio.

Y aunque estas pruebas anales son más efectivas que la tradicionales por hisopo en las fosas nasales, son calificadas como «humillantes» por países como Estados Unidos y Japón.

Es de señalar que tanto Pekín como la provincia de Shandong solicitan que las pruebas anales sean parte de los requisitos de cuarentena a la llegada a China, según reporta Global Times.

Para realizar esta prueba «humillante» te debes quitar los pantalones, «te recuestas sobre la cama y sientes cómo te introducen los hisopos de algodón en el ano dos veces, y los giran. Lleva como 10 segundos en casa ocasión», comparten testimonios que ya fueron sometidos.

Now this is the new posture to test #CCPVirus #COVID19 in #Beijing. It is said that this new sampling method can reduce the chance of missed diagnoses.

北京市檢測 #中共病毒 新姿式。據說提取糞便樣本能減少漏診。 pic.twitter.com/rUUzecAnok

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) January 27, 2021