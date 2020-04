China (MiMorelia.com).- Después de que varios países hicieran hincapié en la dieta de los ciudadanos de China por la creencia de que la pandemia por el Covid-19 comenzó por el consumo de algún animal, el gobierno chino ha excluido por primera vez a los gatos y los perros de una lista oficial de animales comestibles que debe ser objeto de una reglamentación.

El texto fue publicado este miércoles por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y enumera los animales que pueden ser criados para su carne, su piel o con fines médicos, excluyendo a perros y gatos, según información de medios nacionales.

El ministerio confirmó que esta nueva medida es una respuesta al brote coronavirus en el país, y la Humane Society International, una organización internacional defensora de los animales, llamó a esta decisión un potencial «punto de inflexión» en el bienestar animal.

Good news! Chinese government declares dogs are companions not cuisine in move that could pave the way for an end to #dogmeat consumption. Read more here from HSI’s experts: https://t.co/rQteJmqed2 via @guardian #EndDogMeatTrade

— Humane Society Int’l (@HSIGlobal) 9 de abril de 2020