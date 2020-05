China (Rasainforma.com).- Wang Yi, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, advirtió este domingo que China y Estados Unidos están “al borde de una nueva Guerra Fría”, en medio de la tensión diplomática por la pandemia de Covid-19.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha lanzado una serie de ataques y acusaciones contra China por haber tardado demasiado en detener el virus y comunicar datos cruciales sobre la gravedad del mismo.

“Algún loco en China lanzó una declaración en la que culpan a todos menos a China por el virus, el cual ha matado a miles de cientos de personas. ¡Por favor, explíquenle al drogado que fue la ‘incompetencia de China’, y nada más, que provocó este asesinato masivo en todo el mundo!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter el pasado miércoles.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020