Tanzania (MiMorelia.com/Redacción).- Un hombre salió vivo de milagro luego de tener un encuentro muy cercano con un chita durante un recorrido por un safari africano.

Esto ocurrió porque el grupo con el que iba se acercó demasiado a los vehículos, lo que ocasionó que uno de ellos se subiera a la camioneta en la que iban.

No obstante, uno de los pasajeros grabó con su celular el momento, donde se puede ver al felino en la parte trasera con sus garras clavadas en uno de los asientos, así como el nerviosismo del conductor.

Por fortuna, casi enseguida el chita bajó de la camioneta y se fue, sin hacerle ningún daño a los tripulantes, quienes tienen una emocionante y aterradora experiencia para contarle a sus nietos.

Incredible video shows a cheetah on a hunt jumping into an SUV to find a better scouting spot. The passenger stayed quiet and didn’t make eye contact so the cheetah didn’t see him as a threat. https://t.co/MzbSkkoKll pic.twitter.com/Ln8jKrLnWs

— ABC News (@ABC) 29 de marzo de 2018