Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Tras la elección de Robert Pattinson como el nuevo Batman y que generó reacciones negativas por su participación en Crepúsculo, aunque hay algunos que los defendieron como los directores Danny Boyle y Christopher Nolan.

A pesar que no se ha visto más detalles sobre la próxima película del Caballero de la Noche, dirigida por Matt Revees, hoy se ha filtrado una gran información.

Se dice que Chloë Grace Moretz podría ser la posible candidata de la productora para interpretar a Gatúbela, personaje que ha sido interpretado antes por Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway.

DE ACUERDO AL SITIO ESPECIALIZADO EN CINE WE GOT THIS COVERED, LA PROTAGONISTA DE KICK ASS SERÍA PARTE DEL ELENCO DE VILLANOS.