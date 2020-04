Nuevo León (Rasainforma.com).- Las agresiones en contra del personal médico continúan en el país, en esta ocasión un joven enfermero fue descriminado al intentar abordar un autobús en Nuevo León.

Se trata de Uziel Carranco quien acusó que fue víctima de la discriminación por la pandemia que aqueja a México al intentar subir a la unidad tras más de 20 minutos de espera.

Visiblemente conmovido compartió el hecho en sus redes sociales e indicó que se dirigía a trabajar cuando sucedieron los hechos.

Señaló que no lo quiso subir porque traía puesto el uniforme pese a que tenía puesto el cubrebocas, por lo que no le quedó de otra que lamentar lo ocurrido.

“Entro a las 9 y un camión no me quiso subir. Pensé que esto no pasaba acá. No me quiso subir porque traigo el uniforme. Subió a todos y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento… traía mi cubrebocas. Me dijo fuerte y claro “tú no subes”. Toda la gente se me quedó viendo, pero bueno… México. Qué más le podemos hacer”, narró el joven.

De manera positiva compartió lo siguiente en su cuenta de Facebook.

“Amo mi profesión y jamás dejare de ejercerla! Y si me dicen que no me aceptan en un camión pues me busco otro pero jamas dejaré de hacer lo que amo y me apasiona”.

Por: Adoración Araiza/E