Egipto (MiMorelia.com).- Este viernes, al menos 32 personas fallecieron y 66 resultaron heridas luego del choque de dos trenes en la localidad de Tahta, en la provincia sureña de Sohag.

Según el Ministerio de Salud de aquel país, los heridos fueron trasladados en 30 ambulancias a hospitales locales cerca en e valle del Nilo.

#Egypt: The #Sohag ambulance authority has announced that 49 ambulances have rushed to the site of the train collision, and the injured were being transported. The governorate’s hospitals declared «a state of emergency» to receive casualties. pic.twitter.com/7cxRfEP9yO

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) March 26, 2021