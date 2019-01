Dinamarca (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles se registró un accidente de trenes en Dinamarca, donde el saldo es de seis personas fallecidas y 16 más heridos, reporta la policía danesa.

El choque de convoyes sucedió en el puente del estrecho del Gran Belt, que une las islas de Zelanda y Fiona. Un portavoz de la policía indicó que los heridos fueron llevados a un hospital de la ciudad de Odense, y ninguno de ellos se encuentra en peligro, añadió.

