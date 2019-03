Tangancicuaro, Michoacán (MiMorelia.com/RED113).- Catorce lesionados entre ellos ocho menores de edad, fue el saldo de un aparatoso choque volcadura ocurrido la tarde noche del pasado domingo, en la carretera Zamora–Morelia. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para determinar responsabilidades.

El accidente ocurrió sobre la citada vialidad entre la curva de “Los Laureles” y la Facultad de Medicina de esta demarcación de Tangancicuaro, hasta donde de manera inmediata se trasladaron los socorristas de Protección Civil Municipal, Rescate y Cruz Roja para atender la emergencia.

En el sitio terminó volcada una camioneta Nissan pick Up, de color blanco, con placas MU-1523-F, la cual era conducida por Mateo A., R., de 29 años de edad y un Nissan Sentra, de color negro, con matrícula PFU-186-R, manejado por Javier Fernando R., de 29 años de edad, vecino de la colonia Santa Anita, en Tangancícuaro.

Los heridos viajaban en la camioneta y todos son integrantes de una familia, domiciliados en las colonias Huertas Zamoranas, Linda Vista y El Mirador. Entre los afectados están: Lucero C., M., de 30 años de edad, Jesús C., M., de 55, María Carmen M., de 65 años, Reyna A., de 28 años de edad, Jesús C., M., de 29 años y otra mujer de quien se ignoran sus generales.

Además quedaron lesionados Oswaldo David M., C., de 2 años de edad, Lucy Itzel M., C., Natalia Guadalupe C., A., Kevin Agustín C., A, estos últimos de 5 años de edad, Marlene del Carmen C., A., de 3 años, Alexa Fernanda C., A., de 9 años de edad, Jesús G., de 7 años y otro menor de quien no se reveló su identidad.

Elementos de la Policía Michoacán brindaron seguridad perimetral, mientras que de los peritajes se hicieron cargo los agentes de Tránsito Estatal y de la Policía Federal de Caminos, siendo asegurados los automotores siniestrados.

CA