Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las buenas noticias este 2020 para los fanáticos de Chucky es que ya fue anunciado su regreso, solo que en esta ocasión será en formato de serie de televisión.

Por medio de Twitter Don Mancini, su creador, dio a conocer el teaser del regreso de Chucky, que muchos ya estamos esperando.

En el video no se aprecia aún la cara del personaje, solamente se puede ver su silueta con un cuchillo en la mano.

Por ahora no sabemos fecha exacta ni hora del estreno, solo que será en el 2021 cuando podamos disfrutarla, amén de que será el actor Brad Dourif el que le dé voz.

We’re gonna be friends till the end. All over again. pic.twitter.com/6K6DJ78RJn

— SYFY (@SYFY) July 16, 2020