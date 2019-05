Por: Alina Espinoza

India (Rasainforma.com).- Este viernes, dos personas perdieron la vida cuando el ciclón “Fani” azotó al este de la India con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, y provocó la destrucción de puestos de comidas y cortes de luz y agua.

En los últimos días, las autoridades hindúes evacuaron a más de un millón de habitantes ante la llegada de este ciclón.

En el estado de Bengala Occidental recibieron también la orden de evacuar la región. Los aeropuertos locales fueron cerrados, las estaciones de tren dejaron de dar servicio y se prohibió el tránsito vehicular en carreteras.

Varios testigos han declarado que varios puestos de comida callejeros y carteles de comercios volaron por los fuertes vientos, e incluso vieron cómo el aire se llevaba un pequeño auto en la calle.

Hope all are safe down there at Odisha. God be with them #CycloneFani pic.twitter.com/MIxVDtBIk2

— Bhaskar Das (@mebhaskardas) May 3, 2019