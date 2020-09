Australia (MiMorelia.com).- Especialistas de la Universidad RMIT de Australia crearon una piel artificial con la capacidad de responder al dolor, tal y como lo haría la piel humana. Este proceso se adentra a un nuevo terreno en lo que se refiere a la fabricación de prótesis artificiales y ofrecer alternativas para los injertos.

Según los científicos, esta es una de las más grandes creaciones en el ámbito biomédico y un avance significativo hacia la robótica inteligente. El prototipo fue publicado en la revista Advanced Intelligent Systems.

«La piel es el órgano sensorial más grande de nuestro cuerpo. Cuenta con características complejas diseñadas para enviar señales de advertencia de fuego rápido cuando algo duele», indicó el profesor Madhu Bhaskaran, investigador principal del estudio y jefe del grupo de Materiales Funcionales y Microsistemas de RMIT.

Precisamente por esta capacidad, “ninguna tecnología electrónica ha sido capaz de imitar con realismo esa sensación de dolor tan humana, hasta ahora”, agregó.

La estructura de la piel electrónica contiene tres elementos. Al inicio, desarrollaron más de mil recubrimientos que son más delgados que un cabello humano, las cuales generaron una reacción al calor y a las células de memoria electrónica. De esta forma, imitan la forma en que el cerebro retiene información previa sobre peligros potenciales. Además de agregarle componentes electrónicos extensibles que proporcionan resistencia al material.

