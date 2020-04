Estados Unidos (MiMorelia.com).- Científicos de la Universidad de Harvard señalaron que Estados Unidos debería mantener el distanciamiento social por varios periodos hasta 2022 para evitar saturación de los servicios médicos del país. A menos que una vacuna esté disponible rápidamente, según información de CNN.

En un estudio publicado en la revista Science, titulado “Proyectando la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 durante el periodo pospandémico”, los especialistas modelaron la trayectoria de la pandemia del coronavirus y afirmaron que el virus se volverá estacional, por lo que “un solo aislamiento no lo detendrá”.

Destacaron que, a través de una simulación realizada a través de una computadora, descubrieron que probablemente un solo periodo de cuarentena en Estados Unidos no sea suficiente para contribuir a las capacidades de atención crítica de los servicios de salud.

El equipo de la Escuela de Salud Pública de Harvard utilizó lo que se sabe sobre Covid-19 y otros coronavirus para crear posibles escenarios de la pandemia actual.

Stephen Kissler y Marc Lipsitch, coautores de la investigación, destacaron que las medidas de aislamiento se podrán relajar hasta que haya una vacuna disponible.

Otro factor importante es saber si las personas se vuelven inmunes al nuevo coronavirus después de haber sido infectadas.

Y aunque reconocieron que no hay pruebas fehacientes que indiquen qué tan fuerte es la inmunidad de una persona que ya fue infectada. Sin embargo, destacaron que diversos estudios apuntan que la inmunidad a esta nueva cepa de coronavirus “confiere cierta inmunidad” por hasta un año, aproximadamente.

Los investigadores de Harvard afirmaron que era poco probable que la inmunidad fuera lo suficientemente fuerte y que durará lo necesario como para que el Covid-19 se extinga tras su primer ola mundial.

Esperan que su investigación ayude a identificar las posibles trayectorias de la epidemia bajo enfoques alternativos, identificar formas para combatirla y estimular las formas de controlarla.

Hasta este miércoles, Estados Unidos registraba más de 500 mil casos confirmados y 23 mil 476 muertes a causa del Covid-19, segun información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

The recurrence of #COVID19 to 2025 will depend greatly on the duration of human immunity to the virus, a new modeling study reports. Social distancing may need to be maintained on and off into 2022 to avoid exceeding hospital care capacities, results show. https://t.co/3g0R4ZSCa9 pic.twitter.com/AB3KuacoSX

— Science Magazine (@ScienceMagazine) 14 de abril de 2020