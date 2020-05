Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un equipo internacional de científicos de Suiza y Estados Unidos demostraron que los anticuerpos de un paciente que se recuperó en 2013 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) son capaces de bloquear de manera natural al coronavirus.

Los hallazgos del estudio fueron publicados en la revista Nature, y en ellos se concluye que estos anticuerpos, que pueden neutralizar el virus, arrojan esperanza en el desarrollo de tratamientos antivirales y vacunas contra el Covid-19.

Los científicos -liderados por David Veesler, profesor asistente de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, y Davide Corti, especialista de la compañía suiza de investigación Humabs Biomed SA.- aislaron de las células de una persona que superó el SARS un total de 25 anticuerpos, ocho de los cuales resultaron ser eficaces para neutralizar tanto al SARS-CoV como al SARS-CoV-2.

A su vez, los científicos señalaron que todos sus experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio y que todavía falta demostrar que el anticuerpo S309 es igualmente eficaz en los organismos vivos.

