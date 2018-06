Morelia, Michoacán (Boletín).- Después de 45 días de volver a recorrer el municipio y estar en contacto directo con los habitantes, sobre todo de las zonas más abandonadas y necesitadas, Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), cerró su campaña electoral con el respaldo de miles de morelianos, quienes lo reconocieron como el único aspirante con la experiencia, así como capacidad necesarias para solucionar los problemas actuales de la capital del estado, que son principalmente la falta de servicios públicos esenciales como el agua potable, alumbrado público, además de seguridad y fuentes de empleo.

A lo largo de un mes y medio, el cuatro veces alcalde regresó a platicar con los habitantes de las 14 tenencias, de las 165 comunidades rurales, 925 colonias, así como a las 200 manzanas del Centro Histórico, recorrido que le sirvió para constatar que las zonas más abandonadas por las autoridades locales son estas, a las cuales anunció les destinará el 70 por ciento del presupuesto municipal para obra y servicios públicos.

La historia de hechos que respalda a Vallejo Figueroa fue el motivo por el cual cada día más morelianos se convencieron de volver a votar por él para permitirle trabajar como lo hizo antes: sin distingos de clases sociales y realizando obras de impacto social en todo el municipio, no sólo en las zonas residenciales o en el Centro Histórico, como sucede actualmente.

En su caminar, el abanderado del PES pudo conocer que los morelianos recuerdan sus obras y le agradecen su pasión por servir, lo cual demostró al abrir por primera vez las puertas del Ayuntamiento para que la ciudadanía expusiera sus necesidades directamente al alcalde, para que éste las atendiera en lo inmediato, situación que no sucede en la actual administración municipal independiente; mientras que académicos, empresarios de diversos ramos así como constructores michoacanos reconocen el desempeño que tuvo en todos sus gobiernos municipales, razón por la cual también aseguraron respaldan su regreso al frente de la Alcaldía.

El reclamo de todos los habitantes de las comunidades rurales que visitó el candidato del PES, como Uruapilla, Fresno, Coro, San Antonio Carupo, Tzinzimacato y Nieves, por mencionar sólo algunas, fue el mismo: que los saque del abandono en el que se encuentran ante la falta de obras y políticas públicas para el campo en los últimos 6 años.

“Todo está justo como lo dejé, nadie hizo nada más en estas localidades, tal parece que se esperaron a que regresara para trabajar por ustedes”, deploró continuamente Vallejo Figueroa, al recordar que durante sus administraciones fue construido el 90 por ciento de las carreteras, además de caminos rurales en Morelia, mismos que están destruidos por la falta de mantenimiento y el desprecio que existió en las dos últimas administraciones hacia el campesinado.

Mientras, en las colonias populares que visitó, como Trincheras, La Soledad, Industrial, Torreón Nuevo, Ciudad Peluche y Adolfo López Mateos, entre muchas otras, el aspirante a dirigir la comuna capitalina constató de viva voz de los vecinos que en las calles no hay suficiente alumbrado en la noche lo cual pone en riesgo su integridad física y patrimonial, además falta agua en sus casas, no hay espacios deportivos ni centros culturales para la población, situación que se debe de acuerdo al candidato, a que el Ayuntamiento se ha vuelto inoperante porque subió su gasto corriente hasta el 73 por ciento y ha perdido su verdadera razón de ser, que es dotar de servicios públicos a los habitantes mediante obras de impacto social.

El único candidato nicolaíta por la presidencia municipal también se reunió con importantes sectores de la sociedad moreliana, como son los estudiantes, transportistas, deportistas, mujeres trabajadoras y madres de familia, contadores públicos, comerciantes, así como adultos mayores, representados en diversas asociaciones civiles, cámaras y universidades, ante quienes expuso su plan de gobierno enmarcado en cuatro ejes fundamentales: movilidad, seguridad, desarrollo social y humano y sustentabilidad, donde el servicio rey será el agua y el centro de la política, el ser humano.

En este sentido, cabe destacar que el abanderado del PES fue el único candidato en esta contienda que presentó más de 50 proyectos y anteproyectos para el desarrollo integral del municipio, como la construcción de dos presas en Jesús del Monte y Torrecillas, que será el mayor legado que dejará a los morelianos para garantizarles el agua en los próximos 30 años, además se convirtió en el primer aspirante en la historia de México en proponer acciones concretas para garantizar un medio ambiente sano.

“Ya me conocen, el municipio no está para experimentos, lo que está en juego en las próximas elecciones no es un periodo solamente de tres años, debe de ser un proyecto de gran visión. Juntos, con el pueblo de Morelia, vamos a construir una nueva historia de hechos”, finalizó Fausto Vallejo Figueroa.

