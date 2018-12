Cierra México el 2018 en el lugar 17 del Ranking FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (Rasadeportes.com).- Este jueves 20 de diciembre, la FIFA dio a conocer el último ranking de selecciones mayores varoniles del 2018, listado donde Bélgica se quedó con el primer lugar del planeta.

Los Diablos Rojos, terceros en el Mundial de Rusia 2018, conquistaron el sitio de honor del ranking al sumar mil 727 puntos, uno más que Francia, campeona del mundo, segunda con mil 726 unidades.

NEW #FIFARANKING

🇧🇪Belgium stay top, crowned Team of the Year 🥇

🇫🇷World champions France 2018's Best Mover 🏆

🇽🇰Kosovo the year's biggest climbers 📈

More info ℹ️➡️ https://t.co/eqo4mVHxEy pic.twitter.com/Tv87QcwLKG

— #ClubWC 🏆 (@FIFAcom) December 20, 2018