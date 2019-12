México (MiMorelia.com).- El exjugador argentino Diego Armando Maradona una vez más da de qué hablar, en esta ocasión circula un video en el que se porta de forma grosera contra unos niños que le piden un autógrafo.

Es a través de redes sociales que se ha hecho viral este video, en el que se muestra a Maradona acercarse a un grupo de niños que le piden a gritos que les firmen sus playeras de futbol.

Éste se acerca a la valla y les pide a los pequeños que dejen de repetir su nombre, Diego; «Escúchenme una cosa, si siguen gritando me voy a la mierda ¿ok? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. La próxima vez, me voy. No tengo ningún problema».

Medios nacionales han rescatado que el fragmento del video forma parte de un documental que está en Netflix, en donde aborda el paso de Diego por el Dorados de Sinaloa.

Los fanáticos del argentino se quedan paralizados tras las palabras del exjugador, quien continúa con el buen gesto de firmar camisetas; mientras, los chicos ya no hablan o lo hacen en un tono muy bajo.

El video ha causado opiniones en contra de Maradona, quien al momento no ha emitido ningún comentario al respecto.

El es Diego Maradona, un comunista drogadicto y una mierda de persona. Fin. pic.twitter.com/JEwc85ssQI — Daniel R.A. (@LDrastico) December 10, 2019

Por: Redacción/RMR