Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cirque du Soleil, el espectáculo de acrobáticos más importe de Las Vegas, se declaró en bancarrota debido a la interrupción y cierre de sus shows por la pandemia del Covid-19. La compañía además despidió a tres mil 500 empleados, de acuerdo a CNN.

El despido de miles de trabajadores del Cirque du Soleil fue una de las formas de tratar de detener la pérdida financiera.

Cirque Du Soleil cutting 3500 jobs and filing for bankruptcy protection as its shows remain shutdown during the pandemic.

CEO Daniel Lamarre joined us to discuss the entertainment company’s path forward.@CNBC pic.twitter.com/FgAsWF9BGw

