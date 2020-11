Estados Unidos (Rasainforma.com).- Ante el anuncio del triunfo virtual de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, miles de ciudadanos salieron a festejar a calles de varias ciudades de ese país.

Desde, Nueva York, Washington, Arizona, Delaware, entre otros, se difunden imágenes de la gente con banderas de Estados Unidos y de Joe Biden. Salieron a pie o con sus autos e hicieron bulla.

En Nueva York la gente hizo ruido con sus cacerolas a modo de festejo, hecho que quedó grabado en videos difundidos en redes sociales.

One minute of cheering on NYC’s Upper West Side! Congrats to America. Perfect for Diwali: Triumph of good over evil.

My President is a good guy.

My VP is a woman. My VP is Indian. My VP is Black. pic.twitter.com/pgDB1srJ0D

