La Huacana, Michoacán (MiMorelia.com/RED113).- Un grupo de civiles en el municipio de La Huacana tiene retenidos a una tropa de soldados del Ejército Mexicano como represalia de un decomiso de armas realizado a un grupo de presuntos autodefensas de la zona.

Al momento se sabe por dos vídeos que circulan en redes sociales que los soldados fueron rodeado por un grupo de civiles entre hombres y mujeres que los desarmaron y retuvieron

En uno de los vídeos de 1 minuto con 36 segundos se observa que varios civiles forcejean con soldados que trata de impedir ser desarmados, pero al ser rodeados terminan acorralados contra el muro de un inmueble.

Posteriormente en otro de dos minutos con 29 segundo se observa que los soldados están sentados junto a un muro y un de ellos se comunica por teléfono para indicar que los civiles exigen armas que les fueron aseguradas entre ellas un barret (rifle antiaéreo), así como una camioneta.

Posteriormente se observa que uno de los civiles toma el teléfono y exige las armas al mando y señala «Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular a La Huacana por favor. Somos el pueblo, no somos gente armada, somos el pueblo y estamos esperando las armas».

Asimismo se percibe en el audio que el mando pide a la persona identificarse, pero esta se niega, y también señala que no liberara a los militares, sino hasta tener consigo a las armas.

Luego de reiterar la exigencia de armas el vídeo se corta y al momento se ignora si alguna autoridad competente ha intervenido para la negociación al respecto para tratar de liberar a los elementos castrenses.

Asimismo se ignora el número exacto de soldados retenidos pero en el vídeo más largo se observan al menos ocho.

CA